ТСН в социальных сетях

Война
ВСУ сбили FPV-дроном российский вертолет Ка-52

Россияне теряют технику на фронте.

ВСУ уничтожили российский вертолет

ВСУ уничтожили российский вертолет / © Укрінформ

В Донецкой области бойцы сбили российский вертолет с помощью дрона.

Об этом сообщил советник министра обороны и общественный деятель Сергей Стерненко.

«На Покровском направлении бойцы 59-й ОШБр сбили FPV-дроном российский Ка-52», — пишет Стерненко.

Пока официального подтверждения нет ни от Генштаба, ни от бригады.

Стоимость российского вертолета Ка-52 составляет около 16 миллионов долларов.

Напомним, на Запорожском направлении Воздушные силы ВСУ сбили российский Су-34, атаковавший управляемыми авиабомбами областной центр.

