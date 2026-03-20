ВСУ сбили FPV-дроном российский вертолет Ка-52
Россияне теряют технику на фронте.
Дополнено новыми материалами
В Донецкой области бойцы сбили российский вертолет с помощью дрона.
Об этом сообщил советник министра обороны и общественный деятель Сергей Стерненко.
«На Покровском направлении бойцы 59-й ОШБр сбили FPV-дроном российский Ка-52», — пишет Стерненко.
Пока официального подтверждения нет ни от Генштаба, ни от бригады.
Стоимость российского вертолета Ка-52 составляет около 16 миллионов долларов.
Напомним, на Запорожском направлении Воздушные силы ВСУ сбили российский Су-34, атаковавший управляемыми авиабомбами областной центр.