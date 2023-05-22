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ВСУ сбили истребитель Су-35: в Воздушных силах объяснили, почему самолет попал в статистику Генштаба

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
292
Время на прочтение
1 мин
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ВСУ сбили истребитель Су-35: в Воздушных силах объяснили, почему самолет попал в статистику Генштаба

Сбит российский истребитель Су-35

Украинские войска были ликвидированы российским истребителем Су-35.

В воскресенье 21 мая украинские силы противовоздушной обороны ликвидировали над Черным морем вблизи Железного Порта российский многоцелевой истребитель Су-35. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подчеркнул, что ВСУ обозначили Су-35 как уничтоженный.

Впоследствии Игнат добавил, что информация по ликвидированию Су-35 появится позже, а также какое "призрак" его догнал, передает 24 канал.

"Мы осторожно относимся к этой информации", — подчеркнул спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

Напомним, вчера около 23:00 начала поступать информация о взлете трех стратегических бомбардировщиков ракетоносцев Ту-95МС. Было очевидно, что Россия готовится к очередному ракетному удару по Украине.

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Дата публикации
Просмотры
292
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