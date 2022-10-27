ВСУ сбили российские вертолет и самолет, а также уничтожили склады боеприпасов оккупантов - Генштаб

Украинские силы в течение суток, 27 октября, сбила вертолет и самолет войск Российской Федерации, предварительно, Ка-52 "Аллигатор" и штурмовик Су-25.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ 27 октября.

Указывается, что за сутки авиация Сил обороны 14 раз ударила по районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники оккупантов. Также подразделения противовоздушной обороны сбили вражеский вертолет и самолет. По предварительной информации, речь идет о Ка-52 "Аллигатор" и штурмовике Су-25.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники оккупантов", — говорится в сообщении.

Кроме того, в предыдущие дни подтверждено уничтожение двух складов боеприпасов и понтонной переправы с военной техникой противника в Херсонской области.

Напомним, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 320 оккупантов. В целом, по состоянию на утро 27 октября, общие боевые потери среди личного состава РФ составляют около 69 220 человек.

Как сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, в Сватовском районе украинские защитники уничтожили казарму с оккупантами. По его данным, удалось ликвидировать не менее 60 российских солдат.

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