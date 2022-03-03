ВСУ сбили российский истребитель СУ-34 над Волновахой (фото)

Минус один.

Подразделение противовоздушной обороны Объединенных сил в районе населенного пункта Волноваха в Донецкой области сбило российский истребитель-бомбардировщик СУ-34.

Об этом 3 марта сообщили в штабе ООС.



Пилоты этого самолета осуществляли варварскую бомбардировку гражданского населения и инфраструктуры города.

"Слава Украине! Мы победим!" — подчеркнули украинские защитники.