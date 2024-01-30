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ВСУ сбили российский самолет и изрядно отметелили врага на фронте: какие потери

ВСУ сбили российский самолет и изрядно отметелили врага на фронте: какие потери

Российский военный самолет / Фото: Associated Press

Генштаб ВСУ внес российский самолет в свою статистику о вражеских потерях на фронте.

ВСУ ликвидировали на фронте еще 980 российских оккупантов в течение суток 29 января, а также уничтожили десятки единиц вражеского вооружения и военной техники.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Потери российских войск в войне против Украины на 30 января достигают 38 4140 бойцов убитыми и ранеными.

Потери врага на 30 января 2024 года

Общие боевые потери РФ ориентировочно составляют:

  • личный состав – около 384140 (+960) человек,
  • танки ‒ 6300 (+10),
  • боевые бронированные машины ‒ 11725 (+29),
  • артиллерийские системы – 9144 (+31),
  • РСЗО – 972 (+0),
  • средства ПВО – 663 (+3),
  • самолеты – 332 (+1),
  • вертолеты – 324 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7084 (+35),
  • крылатые ракеты ‒ 1846 (+0),
  • корабли/катера ‒ 23 (+0),
  • подлодки – 1 (+0),
  • автомобильная техника и автоцистерны – 12191 (+42),
  • специальная техника – 1448 (+5).
Потери РФ в войне на 30 января 2024 года / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook
Потери РФ в войне на 30 января 2024 года / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Кстати, по данным британской разведки, с начала полномасштабной войны Сухопутные войска РФ потеряли в Украине около 2600 основных боевых танков и 4900 других боевых бронемашин.

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