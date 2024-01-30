ВСУ сбили российский самолет и изрядно отметелили врага на фронте: какие потери

Генштаб ВСУ внес российский самолет в свою статистику о вражеских потерях на фронте.
ВСУ ликвидировали на фронте еще 980 российских оккупантов в течение суток 29 января, а также уничтожили десятки единиц вражеского вооружения и военной техники.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Потери российских войск в войне против Украины на 30 января достигают 38 4140 бойцов убитыми и ранеными.
Потери врага на 30 января 2024 года
Общие боевые потери РФ ориентировочно составляют:
- личный состав – около 384140 (+960) человек,
- танки ‒ 6300 (+10),
- боевые бронированные машины ‒ 11725 (+29),
- артиллерийские системы – 9144 (+31),
- РСЗО – 972 (+0),
- средства ПВО – 663 (+3),
- самолеты – 332 (+1),
- вертолеты – 324 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7084 (+35),
- крылатые ракеты ‒ 1846 (+0),
- корабли/катера ‒ 23 (+0),
- подлодки – 1 (+0),
- автомобильная техника и автоцистерны – 12191 (+42),
- специальная техника – 1448 (+5).
Кстати, по данным британской разведки, с начала полномасштабной войны Сухопутные войска РФ потеряли в Украине около 2600 основных боевых танков и 4900 других боевых бронемашин.
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