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ВСУ сбили российский самолет и проредили ряды оккупантов — Генштаб

ВСУ сбили российский самолет и проредили ряды оккупантов — Генштаб

Российский самолет Су-34 / Иллюстративное фото / Фото: goodfon.ru

Силы обороны Украины уничтожили десятки вражеских бронемашин и артиллерийских систем.

Украинские войска уничтожили российский военный самолет 18 февраля и ликвидировали или ранили 1290 оккупантов.

Об этом Генштаб ВСУ сообщил 19 февраля.

Потери российских войск в войне против Украины достигают уже 403 720 бойцов убитыми или ранеными.

Потери РФ на 19 февраля

Общие боевые потери российских войск ориентировочно составят:

  • личный состав – около 403 720 (+1290) человек,
  • танки ‒ 6498 (+11),
  • боевые бронированные машины ‒ 12232 (+34),
  • артиллерийские системы – 9733 (+24),
  • РСЗО – 986 (+2),
  • средства ПВО ‒ 674 (+0),
  • самолеты – 336 (+1),
  • вертолеты – 325 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7460 (+11),
  • крылатые ракеты ‒ 1898 (+0),
  • корабли/катера ‒ 25 (+0),
  • подводные лодки – 1 (+0),
  • автомобильная техника и автоцистерны – 12767 (+31),
  • специальная техника – 1545 (+5).
Потери РФ на 19 февраля 2024 года / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook
Потери РФ на 19 февраля 2024 года / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Напомним, 17 февраля Силы обороны Украины уничтожили три российских самолета Су-34 и Су-35 на востоке государства.

Утром 18 февраля подразделения Воздушных сил ВСУ сбили российский истребитель Су-34.

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