ВСУ сбили российский самолет и проредили ряды оккупантов — Генштаб

Украинские войска уничтожили российский военный самолет 18 февраля и ликвидировали или ранили 1290 оккупантов.

Об этом Генштаб ВСУ сообщил 19 февраля.

Потери российских войск в войне против Украины достигают уже 403 720 бойцов убитыми или ранеными.

Потери РФ на 19 февраля

Общие боевые потери российских войск ориентировочно составят:

личный состав – около 403 720 (+1290) человек,

танки ‒ 6498 (+11),

боевые бронированные машины ‒ 12232 (+34),

артиллерийские системы – 9733 (+24),

РСЗО – 986 (+2),

средства ПВО ‒ 674 (+0),

самолеты – 336 (+1),

вертолеты – 325 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7460 (+11),

крылатые ракеты ‒ 1898 (+0),

корабли/катера ‒ 25 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильная техника и автоцистерны – 12767 (+31),

специальная техника – 1545 (+5).

Потери РФ на 19 февраля 2024 года / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Напомним, 17 февраля Силы обороны Украины уничтожили три российских самолета Су-34 и Су-35 на востоке государства.

Утром 18 февраля подразделения Воздушных сил ВСУ сбили российский истребитель Су-34.

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