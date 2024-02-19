ВСУ сбили российский самолет и проредили ряды оккупантов — Генштаб

Силы обороны Украины уничтожили десятки вражеских бронемашин и артиллерийских систем.
Украинские войска уничтожили российский военный самолет 18 февраля и ликвидировали или ранили 1290 оккупантов.
Об этом Генштаб ВСУ сообщил 19 февраля.
Потери российских войск в войне против Украины достигают уже 403 720 бойцов убитыми или ранеными.
Потери РФ на 19 февраля
Общие боевые потери российских войск ориентировочно составят:
- личный состав – около 403 720 (+1290) человек,
- танки ‒ 6498 (+11),
- боевые бронированные машины ‒ 12232 (+34),
- артиллерийские системы – 9733 (+24),
- РСЗО – 986 (+2),
- средства ПВО ‒ 674 (+0),
- самолеты – 336 (+1),
- вертолеты – 325 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7460 (+11),
- крылатые ракеты ‒ 1898 (+0),
- корабли/катера ‒ 25 (+0),
- подводные лодки – 1 (+0),
- автомобильная техника и автоцистерны – 12767 (+31),
- специальная техника – 1545 (+5).
Напомним, 17 февраля Силы обороны Украины уничтожили три российских самолета Су-34 и Су-35 на востоке государства.
Утром 18 февраля подразделения Воздушных сил ВСУ сбили российский истребитель Су-34.
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