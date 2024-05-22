ВСУ сбили российский штурмовик Су-25 в Донецкой области – Генштаб

На Покровском направлении враг штурмовыми группами и техникой пытается вклиниться в боевые порядки ВСУ.

В Донецкой области украинские воины уничтожили российский штурмовик Су-25.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 22 мая.

"На Покровском направлении количество атак возросло до 25. В частности, враг штурмовыми группами и техникой пытается вклиниться в наши боевые порядки. Ситуация остается напряженной — еще продолжаются девять боевых столкновений", — говорится в сводке.

Напомним, по состоянию на утро 22 мая 2024 года ВСУ уничтожили 496 370 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1 300 военных.

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