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ВСУ сбили российскую ракету на Днепропетровщине

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ВСУ сбили российскую ракету на Днепропетровщине

Фото: Associated Press

По предварительным данным, речь идет о ракете Х-59.

В Днепропетровской области украинские военные 26 октября сбили российскую авиационную управляемую ракету Х-59.

Об этом сообщили в Воздушном командовании "Восток".

"На Днепропетровщине зенитное ракетное подразделение уничтожило воздушную цель, предварительно – авиационную управляемую ракету Х-59", – говорится в заявлении.

Заметим, в течение 26 октября в Украине четырежды была объявлена масштабная воздушная тревога во всех регионах, кроме аннексированного Крыма. Однако после каждой из них не сообщалось ни о взрывах, ни о ракетных ударах или атаках дронами.

Напомним, российские войска 25 октября в очередной раз атаковали ракетами Днепр. В результате ракетного удара погибли два человека возле АЗС – беременная и оператор автомойки. Еще четыре человека получили ранения.

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Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
890
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