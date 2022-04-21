ВСУ сбили самолет оккупантов в Харьковской области (видео)

Защитники Украины уничтожили очередной вражеский самолет.

В Харьковской области воины одной из бригад ВСУ попали во вражеский самолет. Экипажу удалось катапультироваться.

Об этом сообщают в Сети.

ВСУ сбили самолет оккупантов в небе над Изюмом. Воздушное судно упало на землю и вспыхнуло, а два пилота успели воспользоваться катапультой.

В настоящее время их ищут украинские защитники.

Напомним, что группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки поражены 4 воздушных цели: 3 беспилотных летательных аппарата и одна крылатая ракета.

В Балаклее Харьковской области раненых российских военнослужащих начали размещать в городской поликлинике, несмотря на то, что госпиталь для российских военных оборудован в здании местной музыкальной школы. Размещение оккупантов в городской поликлинике свидетельствует о значительном росте числа раненых и проблемах с их последующей медицинской эвакуацией.