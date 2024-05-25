ВСУ сбили восьмой российский штурмовик Су-25: что известно

Украинские защитники 25 мая уничтожили восьмой российский самолет за 20 дней.

Бойцы 110-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) уничтожили очередной российский штурмовик Су-25.

Об этом сообщил военнослужащий Сергей Исаев.

"Восьмой пошел!" – написал он.

По информации военного, борт был сбит на Покровском направлении. И это восьмой сбитый самолет на счету бойцов за 20 дней.

Напомним, 22 мая Генштаб ВСУ сообщил, что в Донецкой области украинские воины уничтожили российский штурмовик Су-25.

18 мая украинские военные из 110 бригады также уничтожили в Донецкой области российский истребитель Су-25.

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