Война
2252
1 мин

ВСУ сбили вражеский СУ-34: первые детали

Многоцелевой истребитель-бомбардировщик сбит на Запорожском направлении.

Анастасия Павленко
Су-34

Су-34 / © Википедия

Дополнено новыми материалами

Сегодня, 25 сентября, россияне потеряли свой истребитель на одном из горячих направлений.

По данным командования ПС ВСУ, многоцелевой истребитель-бомбардировщик сбит на Запорожском направлении в 4:00 25 сентября.

«Указанный борт совершал террористические атаки в Запорожье с использованием КАБов», — говорится в сообщении.

Напомним, у россиян разбился самолет-штурмовк Су-25.

А 7 июня украинские военные сбили российский многоцелевой истребитель Су-35 на Курском направлении.

