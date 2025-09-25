- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 2252
- Время на прочтение
- 1 мин
ВСУ сбили вражеский СУ-34: первые детали
Многоцелевой истребитель-бомбардировщик сбит на Запорожском направлении.
Дополнено новыми материалами
Сегодня, 25 сентября, россияне потеряли свой истребитель на одном из горячих направлений.
По данным командования ПС ВСУ, многоцелевой истребитель-бомбардировщик сбит на Запорожском направлении в 4:00 25 сентября.
«Указанный борт совершал террористические атаки в Запорожье с использованием КАБов», — говорится в сообщении.
Напомним, у россиян разбился самолет-штурмовк Су-25.
А 7 июня украинские военные сбили российский многоцелевой истребитель Су-35 на Курском направлении.