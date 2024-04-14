ВСУ сбрасывают с дронов древнеримское оружие, чтобы останавливать российские грузовики — Forbes

Россияне столкнулись с новой угрозой на линии фронта: металлические препятствия, сбрасываемые с украинских дронов, так называемыми кальтропами.

Об этом пишет Forbes.

В издании отмечают, что это гениальное новое использование очень старого оружия, которое создает проблемы для и без того слишком растянутой цепи поставок России на фронт. Помехи останавливают вражеские транспортные средства, чтобы по ним могли попасть дроны.

Беспилотники FPV-камикадзе регулярно поражают российские транспортные средства материально-технического обеспечения, перевозящие поставки для окупантов на передовой. Однако теперь российским водителям приходится смотреть не только вверх, но и вниз.

"Украинские дроны усеяли дороги четырехугольным металлическим оружием, устроенным так, что в какую бы сторону они ни падали, одна точка всегда направлена вверх. Название "кальтроп" происходит от латинского слова "пятый ловец"... Кальтропы можно датировать по меньшей мере 313 годом до нашей эры, когда армия Александра Македонского использовала их против персидской кавалерии", – говорится в статье.

Римские кальтропы были зазубрены, чтобы острие вонзалось в копыто коня и его было трудно удалить. Кальтропы в разных формах использовались на протяжении всей древней и средневековой эпохи, и все еще использовались в XVIII веке.

Кальтропы получили новое дыхание во время второй мировой войны – они использовались движением сопротивления в Европе как способ повреждения автомобильных шин. Они были проще и надежнее взрывчатки, и их можно было разбрасывать по дорогам, чтобы остановить немецкие машины.

Хотя с начала полномасштабного вторжения украинцы массово изготовляли кальтропы, это были более крупные версии, которые в основном устанавливали вручную. Однако недавно в соцсетях появились видео, в которых россияне жаловались, что ВСУ буквально засыпают такими шипами прифронтовые дороги.

"Они (украинцы – Ред.) не только сбрасывают мины с беспилотников, но и буквально закрывают шипами опасные участки прифронтовых дорог. Из соображений безопасности нам приходится буквально "пролетать" через эти территории и ехать на максимально возможной скорости. А представьте, что происходит с автомобилем, когда шипы сразу прокалывают два (или больше) колеса", – жаловался один из так называемых Z-военкоров.

По словам пропагандиста, как только российская машина останавливается, сразу появляется украинская "птица" и сбрасывает бомбы.

Российские оккупанты рассказывают, что украинцы также использовали дроны для сброса противотанковых мин. Но они труднее, их труднее достать, и они могут работать ненадежно. В то же время кальтропы представляют собой простой и недорогой способ остановить грузовик или другое транспортное средство, так что его можно добить дроном.

Украинских операторов дронов издание называет мировыми лидерами в управлении беспилотниками.

"Тактика сброса кальтропов с дронов, несомненно, вдохновит на создание множества других новых методов. Дроны уже могут устанавливать мины, наземные датчики и даже небольших роботов. Единственным ограничением является воображение пользователей", – заключает Forbes.

Ранее в Forbes написали, что запас танков и боевых машин в России есть только к середине 2025 года.

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