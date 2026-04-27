ВСУ сделали "двухсотыми" сотни оккупантов: Генштаб обновил потери врага

Потери российской армии / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Общие потери российских войск в войне против Украины пополнились еще 810 оккупантами, которых в течение прошедших суток обезвредили Силы обороны Украины. Также уничтожено немалое количество вражеской артиллерии.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Потери РФ на 27 апреля 2026 года

Общие боевые потери российской армии с начала полномасштабной войны до 27 апреля 2026 года ориентировочно составляют:

личного состава — около 1 326 460 (+810) человек

танков — 11 892 (+0) ед.

боевых бронированных машин — 24 467 (+4) ед.

артиллерийских систем — 40 737 (+26) ед.

реактивных систем залпового огня — 1 753 (+0) ед.

средств противовоздушной обороны — 1 354 (+0) ед.

самолетов — 435 (+0) ед.

вертолетов — 350 (+0) ед.

беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня — 259 219 (+1 128) ед.

крылатых ракет — 4 579 (+0) ед.

кораблей и катеров — 33 (+0) ед.

подводных лодок — 2 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн — 91 710 (+128) ед.

специальной техники — 4 136 (+0) ед.

К слову, по данным президента Финляндии Александера Стубба, последние четыре месяца Украина ежемесячно обезвреживает 30 — 35 тыс. российских военных, причем 95% потерь обеспечивают беспилотники при соотношении 1 к 5.

Политик также поделился, что потерял оптимизм относительно мирного соглашения, считая действия президента России Владимира Путина классической тактикой затягивания.