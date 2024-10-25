ВСУ "сделали дырку" в российской ПВО: Генштаб сообщил о поражении вражеских целей

Вражеские цели были обнаружены и обезврежены на временно оккупированной территории Луганской области.
Силы обороны Украины поразили ЗРК "Бук-М3" и уничтожили РПН 9С36 ЗРК "Бук-М2" российских оккупантов
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
В ночь на пятницу, 25 октября, подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны выполняли задачи по выявлению и ликвидации средств противовоздушной обороны российских оккупационных войск. В рамках этих задач украинские защитники поразили зенитный ракетный комплекс "Бук-М3" и полностью уничтожили радиолокационную станцию подсветки целей и наведения ракет (РПН) 9С36 ЗРК "Бук-М2" врага.
Военные уточнили, что вражеские цели были обнаружены и обезврежены на временно оккупированной территории Луганской области, в нескольких десятках километров от линии фронта.
"Работа продолжается. Ослабление противовоздушной обороны РФ делает уязвимыми для украинских ударов другие важные объекты противника как на фронте, так и в глубоком тылу", – добавили в Генштабе.
Напомним, по данным Генштаба, ВСУ "задвухсотили" более 1600 оккупантов в сутки.
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