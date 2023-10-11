ВСУ сделали брешь в обороне оккупантов на Бахмутском направлении: детали от 3-й ОШБр

Украинские защитники продолжают удачно выполнять задачи по устойчивой обороне на Бахмутском направлении.

Российские войска на Бахмутском направлении не оставляют попыток восстановить свои утраченные позиции, потому что ВСУ организовали определенную брешь в линии обороны врага от Бахмута до Горловки.

Об этом заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады майор Родион Кудряшов рассказал в эфире телеканала "Эспрессо".

Кудряшов отметил, что на Бахмутском направлении дальше наблюдается большая интенсивность боевых действий.

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"Бахмут и его окрестности являются достаточно специфическим направлением. Это направление отличается от других. На Бахмутском направлении постоянно продолжается динамичная ситуация и большая интенсивность боевых действий. Здесь отдельная вселенная, здесь противник всегда применяет большое количество пехоты и артиллерийских средств", – пояснил майор.

Пробел в обороне россиян на Бахмутском направлении

Он также сообщил, что российские оккупанты не оставляют попыток восстановить свои утраченные позиции на Бахмутском направлении после недавних успехов украинских войск.

"После недавних успехов ВСУ, после освобождения Андреевки и Клещиевки, противник не оставляет попыток восстановить свои позиции. Потому что ВСУ организовали определенную брешь в линии обороны, которая тянется от Бахмута до Горловки. Враг пытается давить, но успеха не имеет", — описал ситуацию заместитель командира 3-й ОШБр.

Он отметил, что Силы обороны Украины продолжают удачно выполнять задачи по устойчивой обороне на Бахмутском направлении.

Напомним, 11 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска продолжают наступательную операцию на Бахмутском и Мелитопольском направлениях. ВСУ улучшили тактическое положение западнее Роботиного и ведут штурмовые действия южнее Бахмута.

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