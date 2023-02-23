ВСУ сдерживают атаки врага и уничтожают его: Генштаб о ситуации на фронте

За прошедшие сутки, 22 февраля, украинские защитники отбили около 90 атак противника. В то же время оккупанты провалили наступление на двух направлениях.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Враг основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. В то же время противник нанес 10 ракетных и 19 авиационных ударов. Совершил 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений. Признаков формирования враждебных наступательных группировок не выявлено. Враг обстрелял из минометов и артиллерии населенные пункты Михальчишина Слобода Черниговской области; Спич, Коренок, Горки, Бояро-Лежачи, Рыжевка, Басовка Сумской области, а также 18 районов населенных пунктов в Харьковской области. Среди них – Тимофеевка, Стрелка, Старица, Волчанск, Вильча, Бударки, Амбарне и Бологовка.

На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил безрезультатные наступательные действия вблизи населенных пунктов Стельмаховка, Кременная, Белогоровка, Федоровка. Совершил артиллерийские обстрелы районами населенных пунктов Каменка, Двуречная, Гряниковка, Котляровка и Берестово Харьковской области; Невское, Краснополовка, Кременная, Кузьмино, Диброва, Белогоровка в Луганской области и Ивановка и Ямполевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает атаковать позиции наших войск вблизи населенных пунктов Орехово-Василевка, Дубово-Василовка, Берховка, Ягодное, Малоивановка, Бахмут. Активно производит воздушную разведку для коррекции огня артиллерии. Обстреляли более 20 населенных пунктов, в частности Спорное, Веселое, Белогоровка, Дубово-Василовка, Берховка, Ягодное, Бахмут и Озаряновка Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник совершал наступление вблизи Новобахмутовки, Авдеевки, Водяного, Невельского, Марьинки, Победы, Угледара и Пречистовки. Всего за минувшие сутки оккупанты совершили 43 безрезультатных атаки вблизи упомянутых населенных пунктов.

Зафиксированы артиллерийские обстрелы 22 районов населенных пунктов. Среди них – Новобахмутовка, Веселое, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Пречистовка и Большая Новоселка в Донецкой области.

В Запорожском направлении от огня пострадали районы населенных пунктов Времовка, Новоселка, Зеленое Поле и Новополь Донецкой области и Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Новоданиловка и Каменское — Запорожская и Вышетарасовка и Марганец в Днепропетровской области.

В Херсонской области от артиллерийского огня российских оккупационных войск пострадали город Херсон, а также Тягинка, Новотягинка, Антоновка, Зеленовка и Чернобаевка.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также удар зенитно-ракетного комплекса врага на огневой позиции. Наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 2 района сосредоточения живой силы противника и состав боеприпасов.

Напомним, что 21 февраля 2023 года, во время обращения российского диктатора Владимира Путина в Федеральное собрание, россияне снова атаковали Херсон — пять человек погибли, еще 16 были ранены и госпитализированы.

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