ВСУ сдерживают наступление россиян: Генштаб сообщил новости с передовой

За прошедшие сутки по всей линии фронта зафиксировано 144 боевых столкновения.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

На Харьковском направлении произошло четыре вражеских атаки в районе населенных пунктов Глубокое и Волчанск.

На Купянском направлении за сутки оккупанты совершили 11 атак. Силы обороны приостановили все штурмовые деяния противника.

На Лиманском направлении наши войска отразили девять атак захватчиков вблизи населенных пунктов Екатериновка, Дружелюбовка, Невское, Терны и Торское. В то же время враг наносил авиаудары в районе Серебрянского леса.

На Сиверском направлении Силами обороны Украины отражены два штурма вблизи Верхнекаменского.

При поддержке авиации на Краматорском направлении враг один раз пытался прорвать оборону в районе населенного пункта Предтечино.

Недалеко от населенных пунктов Дилиевка, Торецк и Щербиновка на Торецком направлении противник совершил 11 атаки. К тому же активно применял бомбардировочную авиацию.

Наши защитники отбили 24 вражеских штурма разной интенсивности на Покровском направлении в районах населенных пунктов Луч, Лисовка, Сухой Яр, Пушкино, Желтое и Пустынка.

Вражеские атаки на Кураховском направлении Силы обороны отразили в районах населенных пунктов Берестки, Солнцевка, Ильинка, Новоселидовка, Заря, Дальнее и Константиновка, где оккупанты 37 раз пытались прорвать оборону наших войск.

Враг активно применял бомбардировочную авиацию на Времивском направлении, где наши защитники отразили 12 атак в районе населенных пунктов Макаровка, Янтарное, Ровнополь, Новодаровка.

На Ореховском направлении произошло два боевых столкновения недалеко от Новоданиловки.

Четыре атаки врага не имели успеха на Приднепровском направлении.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Ранее Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки ликвидировано еще 1520 захватчиков.

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