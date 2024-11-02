ВСУ сдерживают одно из самых мощных наступлений россиян с начала полномасштабной войны — Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о чрезвычайно сложной ситуации на фронте.

Вооруженные силы Украины сейчас сдерживают одно из мощнейших наступлений российских оккупантов с начала полномасштабной войны.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский после встречи с делегацией Вооруженных сил Чехии во главе с начальником Генерального штаба генерал-лейтенантом Карелом Ржегкой.

"В настоящее время Вооруженные Силы Украины сдерживают одно из самых мощных наступлений россиян с начала полномасштабного вторжения", — сказал Сырский.

По словам главнокомандующего, продолжающиеся на отдельных направлениях активные боевые действия требуют постоянного обновления ресурсов украинских подразделений.

"Проинформировал чешских коллег о ситуации на линии фронта, которая продолжает оставаться сложной. ... Чехия является преданной союзницей Украины и стала инициатором ряда критически важных инициатив, среди которых стоит отметить коалицию по развитию возможностей артиллерии, бронетанковой техники, а также авиационной коалиции и коалиции интегрированной системы ПВО/ПРО", — написал Сырский.

Главнокомандующий также поблагодарил Ржегцу "и, в его лице, правительство и народ Чешской Республики за поддержку Украины" и выразил надежду на продолжение практической реализации действующих инициатив.

Напомним, ранее Александр Сырский рассказал, что Россия продолжает интенсивные штурмовые действия по нескольким направлениям, используя количественное преимущество в личном составе и военной технике.

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