ВСУ сдерживают россиян в Херсонской области, возле Купянска оккупанты не наступали — Генштаб

ВСУ продолжают удерживать позиции на Херсонском направлении. На Купянском направлении враг наступательных действий не вел. За прошедшие сутки произошло 86 боевых столкновений.

Детальнее о ситуации на фронте – в утренней сводке Генштаба 6 марта.

Всего враг нанес 4 ракетных и 106 авиационных ударов, совершил 154 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив БпЛА типа "Shahed"

За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Кисловка, Митрофановка Харьковской области; Новоегоровка Луганской области; Терны, Часов Яр, Богдановка, Курдюмовка, Дружба, Семеновка, Угледар Донецкой области; Малиновка и Малая Токмачка Запорожской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 140 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОВСУ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 6 атак противника в районах населенных пунктов Верхнекаменное и Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении силами обороны отбиты 2 атаки противника в районах населенных пунктов Ивановское и Белая Гора Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия " на Авдеевском направлении, нашими защитниками отражены 23 атаки врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тонечко, Первомайское, Водяное, Невельское, Семеновка и Орловка Донецкой области.

В Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Новомихайловки, Пречистовки и Красногоровки Донецкой области, где враг, 39 раз пытался прорвать оборону наших войск.

В Ореховском направлении враг совершил 5 атак в районах населенных пунктов Гуляйполе, Малиновка и Роботино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удерживать позиции. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки, противник совершил 3 безуспешных штурмовых действия.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Подразделениями Главного управления разведки Министерства обороны поражен вражеский корабль проекта 22160 "Сергей Котов".

За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 пунктам управления, 1 району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 составу боеприпасов, 1 зенитному ракетному комплексу Бук-М1 и 1 радиолокационному комплексу разведки и контроля стрельбы "Зоопарк-1".

Напомним, ночью на 6 марта россияне ударили по Украине дронами. Оккупационные войска атаковали пятью зенитными управляемыми ракетами С-300.

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