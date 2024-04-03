ВСУ сдерживают российскую армию в Донецкой области: главное со сводки Генштаба

ВСУ сдерживают оккупационную армию возле Новомихайловки и Урожайного Донецкой области. У Клещиевки враг пытался улучшить тактическое положение. За прошедшие сутки на фронте произошло 75 боевых столкновений.

Детальнее о ситуации на фронте – в утренней сводке Генштаба 3 апреля.

В общем, враг нанес 2 ракетных и 78 авиационных ударов, совершил 66 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Ночью российские оккупанты атаковали Украину, применив 4 БпЛА типа "Shahed". Все они были уничтожены.

За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Волфине, Александровка, Новоселица, Краснополье Сумской области; Синковка, Липцы Харьковской области; Белогоровка, Верхнекаменское Луганской области; Терны, Ямполевка, Григоровка, Ступочки, Бердичи, Курдюмовка, Новобахмутовка, Семеновка, Карловка, Красногоровка, Александрополь, Водяное, Угледар Донецкой области; Роботино, Малая Токмачка Запорожской области.

Под артиллерийским огнем было более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронте

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском направлении нашими защитниками отражена 1 атака в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 10 атак противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 6 атак в районах населенных пунктов Спирное, Клещиевка Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 14 атак в районах населенных пунктов Бердичи, Семеновка, Уманское, Первомайское и Невельское Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

В Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка и Урожайное Донецкой области, где враг 24 раза пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении оккупанты совершили 4 атаки на позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области, Роботиного и северо-западнее Вербового Запорожской области.

В Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки 8 раз атаковал позиции наших войск.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 1 зенитно-ракетному комплексу и 13 районам сосредоточения личного состава противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, 8 артиллерийских системах, 1 противотанковому средству и 1 реактивной системе залпового огня.

Как сообщалось, аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что армия РФ может начать масштабное наступление на западе Донецкой области. Командование оккупантов надеется использовать устойчивое, но незначительное продвижение своих войск в этом секторе.

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