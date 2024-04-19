ВСУ сдерживают российскую армию в Донецкой области — главное со сводки Генштаба

ВСУ сдерживают оккупационную армию в Донецкой области, а в Херсонской области оккупанты пытаются выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки произошло 86 боевых столкновений.

Детальнее о ситуации на фронте – в утренней сводке Генштаба 20 апреля.

Всего враг нанес 11 ракетных и 78 авиационных ударов, совершил 82 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Ночью российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по Украине, применив крылатые ракеты разных типов и БпЛА типа "Shahed".

За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Орловка Сумской области; Волчанск, Стрелка, Боровая Харьковской области; Невское Луганской области; Ямполевка, Нью-Йорк, Новокалиново, Бердичи, Семеновка, Нетайлово, Селидово, Александрополь, Красногоровка, Водяное, Угледар, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Малая Токмачка, Роботино, Новоданиловка, Орехов Запорожской области; Крынки, Ивановка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем было более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронте

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

В Лиманском направлении враг 4 раза атаковал позиции наших защитников в районах Торского и Ямполевки Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 25 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Выемка, Калиновка, Часов Яр, Новый, Ивановское, Клещиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 16 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Очеретино, Бердичи, Первомайское, Невельское Донецкой области.

В Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Урожайное Донецкой области, где враг 20 раз пытался прорвать оборону наших войск.

В Ореховском направлении враг 4 раза атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботиного Запорожской области.

В Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, враг совершил 11 безуспешных атак позиций наших войск.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава противника. Также, силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены 2 управляемые авиационные ракеты Х-59. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления, 2 артиллерийским средствам, 1 станции РЭБ, 1 району сосредоточения личного состава и 1 составу боеприпасов противника.

Напомним, аналитики Deep State информируют, что продолжаются бои за электрическую подстанцию в Очеретино. Также враг продвинулся в Новокалинове.

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