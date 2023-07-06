ВСУ сдерживают врага на четырех направлениях: Генштаб сообщил последние новости с фронта

Противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки на фронте произошло 38 боевых столкновений.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие.

На Купянском направлении враг не оставляет попыток наступать в районе Новоселовского Луганской области. Наши воины стойко держат там оборону и отразили все атаки россиян.

На Лиманском направлении агрессор в ходе ведения наступательных действий пытался вытеснить наши войска с занимаемых позиций в районе Новоегоровки Луганской области, но успеха не имел.

На Бахмутском направлении наши защитники успешно отразили атаки противника в районах южнее Берховки и Богдановки Донецкой области. Вместе с тем ВСУ продолжают вести наступательные действия южнее и севернее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все вражеские атаки в районе города Марьинка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое артиллерийское поражение по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

"Авиация сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава оккупантов и уничтожила зенитно-ракетный комплекс врага. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, четыре пункта управления, склад боеприпасов на огневых позициях, два средства противовоздушной обороны, радиолокационную станцию и четыре станции радиоэлектронной борьбы противника", – говорится в сообщении.

Напомним, что ВСУ контратакуют на 5 участках фронта, имеют успехи.

Ранее стало известно, что во время контрнаступления украинские военные уверенно продвигаются для освобождения наших территорий и преуспевают на восточном и южном направлениях. На востоке продолжаются как наступательные, так и оборонительные действия.

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