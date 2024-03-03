ВСУ сдерживают врага на подступах к Часовому Яру: какая ситуация на Бахмутском направлении

В селе Ивановском жесткие бои ведутся уже в пределах населенного пункта.
Подразделения ВСУ держат оборону в селах Богдановка и Ивановское на Бахмутском направлении.
Об этом сообщил в эфире национального телемарафона спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш.
По его словам, в селе Ивановском жесткие бои ведутся в пределах населённого пункта.
"Наши военные дают героический отпор и пытаются отбросить противника из занятых рубежей", — подчеркнул Евлаш.
Враг также пытается атаковать в населенном пункте Богдановка, что севернее населенного пункта Часов Яр. Туда перебрасываются десантные подразделения, мотострелковые полки и армейский боевой резерв.
Удерживая врага, украинские защитники не позволяют оккупантам продвинуться в направлении Часового Яра.
Напомним, американские аналитики утверждают, что российские войска продвинулись к западу от Бахмута на фоне продолжающихся позиционных боев.
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