ВСУ сдерживают врага возле Макаровки, чтобы избежать окружения – пресс-секретарь Сил обороны Юга

Сейчас идет активная оборона, идет оборонительная операция. Ее последствия, ее результаты будут известны впоследствии.

Украинские военные ведут активную оборону в районе населенного пункта Макаровка вблизи Великой Новоселки Донецкой области. Цель – не допустить оцепления подразделений ВСУ на этом участке фронта.

Об этом 24 декабря сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире Радио Свобода.

"Сейчас силы обороны Украины проводят стабилизационные мероприятия, пытаются восстановить наши позиции, стараются не дать окружить наши силы. Сейчас идет активная оборона, идет оборонная операция. Ее последствия, ее результаты будут известны впоследствии", – заявил Волошин.

По его словам, ситуация в этом направлении сложная, но украинские военные держат позиции:

Также читайте Аналитики сообщили, что может повлиять на темпы атак армии РФ на фронте

"Мы проводим там стабилизационную операцию, стараясь не допустить того, чтобы наши войска оказались в окружении или полуокружении, чтобы линия фронта, линия боевого столкновения была такова, чтобы мы могли к каждому подразделению, к каждому нашему соединению иметь связь, иметь логистические. пути. Ситуация довольно тяжелая, но не безнадежная. Ребята наши держатся, пытаются остановить врага в этом направлении".

Напомним, 23 декабря аналитики DeepState сообщили, что ВСУ уже оказались в полном окружении в Макаровке. Котел вокруг них закрылся.