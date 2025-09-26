ВСУ сейчас прокладывают не «тропу», а уже целый «автобан» для ударов по Крыму — авиаэксперт Криволап

Оккупированный Крым / © Associated Press

Силы обороны Украины систематически уничтожают российские радиолокационные системы, что фактически открывает путь для применения более серьезного оружия.

Об этом в эфире Эспрессо рассказал авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап.

«Бе-12 „Чайка“ — это противолодочный самолет-амфибия. Разработан он был еще в 60-х годах, и всего изготовили более 160 машин. После распада СССР Россия получила около 50–60 таких самолетов», — отметил Криволап.

Он добавил, что впоследствии россияне постепенно выводили их из эксплуатации по возрасту, и оставалось всего 4-6 самолетов. «Эти машины служат для поиска подлодок и оснащены специальной современной аппаратурой. Вертолеты, сопровождающие эти самолеты, запускают буи, после чего снимается вся необходимая информация. Это серьезная система, которая позволяла видеть все происходящее в акватории Черного моря», — объяснил эксперт.

Криволап подчеркнул, что у России почти не осталось средств детекции в Крыму, что открывает путь для ударов более мощными средствами.

«Кроме поражения этих самолетов есть еще одна важная часть удара ГУР в Крыму — уничтожение установки „Небо-У“. Эти РЛС выпускали еще в 1986-1992 годах. Они позволяют видеть очень далеко. Поражение таких установок свидетельствует, что Украина постоянно оставляет россиян без средств разведки и детекции», — объяснил Криволап.

Он привел пример августа: «Тогда СБУ уничтожила радар в С-400 и С-500, а также другое радиолокационное оборудование. Таким образом, мы фактически оставляем россиян без глаз. Разведчиков нет, а самолеты-амфибии, которые могли видеть наши морские дроны, уничтожены. Судя по всему, мы ликвидировали треть, а то и половину парка этих самолетов».

Эксперт подчеркнул, что после этого последовал удар по даче ФСБ на Форосе.

"ВСУ сейчас прокладывают не просто тропу в Крым, это уже целый автобан для атак более серьезными средствами", - добавил Криволап.

Ранее сообщалось, что бойцы спецподразделения Главного управления разведки Минобороны Украины «Призраки» совершили рейд в оккупированный Крым, где сожгли два российских самолета Ан-26 и поразили несколько вражеских РЛС .

Мы ранее информировали, что впервые в истории «Призрака» ГУР в Крыму сожгли два вражеских самолета-амфибии Бе-12 «Чайка» .