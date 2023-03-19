ВСУ штурмовали одну из позиций россиян в Запорожской области – Дмитрашковский

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский рассказал, что украинские военные штурмовали одну из позиций оккупантов в Запорожской области. Контрнаступательные действия ВСУ постепенно развиваются на Запорожском направлении.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"На Запорожском направлении были не штурмовые действия, а была борьба за более выгодные позиции. Это нельзя назвать даже серьезным боестолкновением, но произошел штурм одной из российских позиций для того, чтобы выровнять линию и занять более выгодную позицию. Контрнаступательные действия развиваются понемногу. Мы пытаемся подходить и брать выгодные позиции. Враг сопротивляется, но надолго его не хватит. Несмотря на те окопы, которые они накопали, фортификационные сооружения — это скоро им не понадобится", - отметил Дмитрашковский.

Напомним, полковник СБУ Роман Костенко подчеркнул, что прорыв ВСУ на Запорожском направлении может начать отсчет проигрыша России в войне против Украины.

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