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ВСУ штурмуют позиции оккупантов на трех нарямках: в британской разведке рассказали, как продвигается наступление на Херсонщине

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ВСУ штурмуют позиции оккупантов на трех нарямках: в британской разведке рассказали, как продвигается наступление на Херсонщине

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Начиная с 29 августа, украинские силы наступают на трех направлениях временно оккупированной россиянами Херсонской области.

По информации британской разведки, одним из элементов освобождения юга есть наступление к западу от реки Днепр с упором на три направления в Херсонской области.

Об этом говорится на официальной странице Министерства обороны Великобритании в Twitter.

"Операция имеет ограниченные непосредственные цели, но украинские силы, вероятно, добились определенной тактической внезапности, используя плохую логистику врага, администрирования и руководства в российских вооруженных силах. Из-за того, что боевые действия также продолжаются на Донбассе и у Харькова, командование РФ ближе решить, куда направить силы оперативного резерва, которые могут создать. На этом этапе для руководства российской армии это решение является ключевым", - говорится в сводце.

Напомним, по данным утреннего возведения Генштаба ВСУ за 3 сентября, российские кафиры активизировались сразу на четырех направлениях, но ВСУ отразили атаки враг. Армия РФ продолжает сосредотачивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, содержании захваченных районов Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

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