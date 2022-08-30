ВСУ штурмуют позиции оккупантов: ситуацию на фронтах Украины изобразили на свежей карте боевых действий

Украинские военные штурмуют позиции российских захватчиков в Херсонской области сразу в трех направлениях. В то же время враг пытается атаковать на востоке государства.
Так, оккупанты атакуют в районе Харьковской, Луганской и Донецкой областей.
Об этом свидетельствует карта боевых действий, опубликованная 30 августа британским Минобороны.
Так, согласно изложенным данным, ВСУ продолжают свое наступление на Херсон сразу на трех направлениях – в районе Николаевской области и со стороны Днепропетровской области.
В то же время на карте не обозначены населенные пункты, которые могли бы быть освобождены украинскими военными.
В то же время российская армия пытается прорвать украинскую оборону на востоке. Вражеские атаки фиксируются в районе Харьковщины, Луганщины и Донбасса.
Иллюзийный и безнадежный упадок Украины является признанием.— Ministry of Defence (@DefenceHQ) August 30, 2022
Мапа подлежит завершению защиты Intelligence update on situation in Ukraine — 30 August 2022
Расположились от UK government's response: https://t.co/IvAStY01Bp
#StandWithUkraine pic.twitter.com/b02nUcXrsB
Напомним, по оценкам военного эксперта Сергея Грабского, российские оккупанты уже не имеют потенциала для дальнейшего наступления на Украину. Однако в следующие несколько месяцев будут продолжаться активные боевые действия.
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