ВСУ штурмуют позиции оккупантов: ситуацию на фронтах Украины изобразили на свежей карте боевых действий

Украинские военные штурмуют позиции российских захватчиков в Херсонской области сразу в трех направлениях. В то же время враг пытается атаковать на востоке государства.

Так, оккупанты атакуют в районе Харьковской, Луганской и Донецкой областей.

Об этом свидетельствует карта боевых действий, опубликованная 30 августа британским Минобороны.

Так, согласно изложенным данным, ВСУ продолжают свое наступление на Херсон сразу на трех направлениях – в районе Николаевской области и со стороны Днепропетровской области.

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В то же время на карте не обозначены населенные пункты, которые могли бы быть освобождены украинскими военными.

В то же время российская армия пытается прорвать украинскую оборону на востоке. Вражеские атаки фиксируются в районе Харьковщины, Луганщины и Донбасса.

Иллюзийный и безнадежный упадок Украины является признанием.



Мапа подлежит завершению защиты Intelligence update on situation in Ukraine — 30 August 2022



Расположились от UK government's response: https://t.co/IvAStY01Bp



#StandWithUkraine pic.twitter.com/b02nUcXrsB — Ministry of Defence (@DefenceHQ) August 30, 2022

Напомним, по оценкам военного эксперта Сергея Грабского, российские оккупанты уже не имеют потенциала для дальнейшего наступления на Украину. Однако в следующие несколько месяцев будут продолжаться активные боевые действия.

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