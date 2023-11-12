ВСУ штурмуют сразу по нескольким направлениям: в Генштабе рассказали подробнее о ситуации на фронте

В течение суток 12 ноября на фронте произошло 61 боевое столкновение. Всего враг нанес 3 ракетных и 27 авиационных ударов, совершил 43 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Ситуация на фронте 12 ноября

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Клюсы Черниговской области; Стариковое, Басовка, Запсилье, Мирополье Сумской области; Волчанск, Нестерное, Дворичанское Харьковской области.

На Купянском направлении враг при поддержке авиации вел штурмовые действия в районах Синковки, Петропавловки, Ивановки, Кисловки Харьковской области, где наши воины отбили 8 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Новомлынск, Синьковка, Кисловка, Крахмальное, Табаевка Харьковской области.

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На Лиманском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районе Новоегоровки Луганской области, где наши воины отразили 4 атаки. Противник нанес авиационные удары в районе Серебрянского лесничества Луганской области и Северска Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, в том числе Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Выемка, Федоровка, Рай-Александровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг при поддержке авиации вел штурмовые действия в районах Дубово-Василовки, восточнее Клищиевки и Андреевки Донецкой области, где нашими защитниками отбиты 6 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в том числе Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия у Авдеевки и Северного Донецкой области, где Силами обороны отбито 10 атак. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Орловка, Ласточкино, Авдеевка, Опросное, Северное Донецкой области.

На Марьинском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где Силами обороны отбито 20 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались около 10 населенных пунктов Донецкой области, в частности, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Антоновка, Елизаветовка.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Старомайорского Донецкой области, где наши защитники отразили 2 атаки. Кроме того, противник нанес авиационных ударов вблизи Урожайного и Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

В Запорожском направлении враг нанес авиационных ударов в районах Новоданиловки и Малой Токмачки Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы получили более 20 населенных пунктов, в частности, Левадное, Гуляйполе, Новоданиловка, Новопавловка, Новоандреевка, Каменское Запорожской области.

В Херсонском направлении враг нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Херсон, Новоберислав, Тягинка, Ивановка Херсонской области. Артиллерийским обстрелам подверглись Херсон, Антоновка Херсонской области и Очаков Николаевской области.

Успехи ВСУ на фронте 12 ноября

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 складам боеприпасов противника.

В городе Старобельск Луганской области оккупанты проводят мобилизацию местных жителей в вооруженные силы Российской Федерации. Мужчины города пытаются любыми способами избежать призыва на военную службу: увольняются с работы, скрываются, уезжают в другие населенные пункты. Мобилизированные граждане, которые не смогли уклониться от военной службы, отправляются для военной подготовки в Краснодарский край Российской Федерации.

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