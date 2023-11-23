ВСУ сильно проредили ряды оккупантов: Генштаб назвал потери РФ за сутки

По состоянию на 23 ноября 2023 г. ВСУ уничтожили 321 800 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 1130 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава — около/ about 321800 (+1130) человек,

танков — 5466 (+20) ед,

боевых бронированных машин — 10224 (+36) ед,

артиллерийских систем — 7802 (+33) ед,

РСЗО — 902 (+3) ед,

средства ПВО — 591 (+2) ед,

самолетов — 323 (+0) ед,

вертолетов — 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5799 (+15),

крылатые ракеты – 1564 (+0),

корабли /катера — 22 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 10198 (+39) ед,

специальная техника-1107 (+2).

Напомним, начались 638 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. ВСУ продолжают наступление, россияне в дальнейшем пытаются оцепить Авдеевку. Впрочем, враг терпит потери. За прошедшие сутки на фронте произошло 74 боевых столкновения.

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