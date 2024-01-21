ВСУ сменили тактику в войне с РФ: немецкий эксперт назвал три главных пункта

По словам эксперта, в условиях, когда помощь Запада угасает, ВСУ приходится менять свою тактику.

После того, как возлагавшиеся большие надежды контрнаступление принесло минимальные территориальные достижения, а западная помощь все уменьшается, ВСУ начали использовать новую тактику в войне с Россией.

Об этом пишет военный аналитик Bild Юлиан Рэпке.

"Украина после почти двух лет войны оказалась прижатой к стенке. Обязательства по оказанию помощи со стороны Запада сократились почти на 90% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В настоящее время поддержки со стороны США, главного спонсора Украины, нет вообще", – отметил эксперт .

Поэтому он заметил, как ВСУ приходится изменять свою тактику:

Украинские военные за несколько месяцев успешно переоборудовали зарубежные артиллерийские снаряды в беспилотники-камикадзе.

За пределами фронта Киев нашел временную альтернативу освобождению оккупированных территорий – партизанские атаки украинского спецназа.

Киев переходит от сугубо военных целей к уничтожению российской инфраструктуры, обслуживающей военно-промышленный комплекс.

Ранее военный эксперт Евгений Дикий оценил, стоит ли ВСУ переходить в оборону.

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