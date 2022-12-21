"ВСУ смогут действовать более активно": Гайдай рассказал о подготовке к наступлению на востоке Украины

В ближайшее время украинские военные готовятся к активным наступательным действиям на востоке Украины, этому способствуют погодные условия.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, погода сейчас уже позволяет двигаться тяжелой военной технике – именно поэтому боевые действия на линии фронта ускорятся.

"Сейчас Вооруженные силы Украины смогут действовать активнее. Наши войска смогут намного быстрее двигаться, чем несколько недель назад. Не стоит уточнять направления, где именно следует ожидать активных действий украинской армии. Однако до Нового года следует ожидать хороших подарков от Вооруженных сил Украины", – добавил он.

Ситуация в Луганской области

На сегодняшний день в Луганской области деоккупировано 13 населенных пунктов.

По данным главы Луганской ОВА, до Кременной военным ВСУ осталось несколько километров, но продвижение идет медленно из-за плотной заминированности территории.

Сергей Гайдай считает, что ВСУ смогут освободить всю Луганскую область в 2023 году, однако это будет нелегко из-за тщательно подготовленных позиций оккупантов.

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