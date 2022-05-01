ВСУ снова ударили по оккупированному Змеиному: уничтожены 42 оккупантов

Украинские защитники в очередной раз атаковали вражеские объекты на временно захваченном острове Змеиный
Россияне на украинском острове понесли значительные потери.
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
В результате удара было разбито:
- три российских зенитных установки,
- зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10",
- машину связи – серверную с телекоммуникационным оборудованием,
- ликвидировано 42 оккупантов.
Кроме того, в Херсонской области артиллерийским огнем украинские воины уничтожили вражескую станцию радиоэлектронной борьбы "Реппелент-1".
На Николаевско-Херсонском направлении продолжаются боевые действия. Враг, не имея активности в продвижении, закрепился на позиции и продолжает артиллерийско-минометные обстрелы.
В Николаевской области противник потерял еще два беспилотника "Орлан-10".
Напомним, что 26 апреля ВСУ ударили по оккупированному острову Змеиный: был уничтожен вражеский ЗРК "Стрела-10".
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