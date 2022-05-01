ВСУ снова ударили по оккупированному Змеиному: уничтожены 42 оккупантов

ВСУ снова ударили по оккупированному Змеиному: уничтожены 42 оккупантов

Украинские защитники в очередной раз атаковали вражеские объекты на временно захваченном острове Змеиный

Россияне на украинском острове понесли значительные потери.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

В результате удара было разбито:

три российских зенитных установки,

зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10",

машину связи – серверную с телекоммуникационным оборудованием,

ликвидировано 42 оккупантов.

Кроме того, в Херсонской области артиллерийским огнем украинские воины уничтожили вражескую станцию радиоэлектронной борьбы "Реппелент-1".

На Николаевско-Херсонском направлении продолжаются боевые действия. Враг, не имея активности в продвижении, закрепился на позиции и продолжает артиллерийско-минометные обстрелы.

В Николаевской области противник потерял еще два беспилотника "Орлан-10".

Напомним, что 26 апреля ВСУ ударили по оккупированному острову Змеиный: был уничтожен вражеский ЗРК "Стрела-10".

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