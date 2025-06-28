ВСУ снова ударили по российской авиации: как потеря четырех Су-34 отразится на враге

Су-34. / © Associated Press

Реклама

В результате украинской спецоперации были поражены четыре самолета Су-34 на аэродроме Мариновка в Волгоградской области. Потеря этих судов для РФ очень болезненна.

Об этом заявил президент Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов Геннадий Хазан в эфире " Эспрессо ".

"Любая потеря такой боевой единицы, как Су-34, для россиян очень болезненная потеря. Каждая потеря такого самолета ощущается существенно. Тем более когда два самолета полностью уничтожены, а два серьезно поражены. Отремонтировать такие самолеты можно исключительно на заводе. Следовательно, такие потери для них очень болезненны", - пояснил.

Реклама

По его словам, с начала полномасштабного вторжения в 2022 году россияне имели потери самолетов Су-34. Поэтому парк этих истребителей значительно уменьшился. Важно еще и то, что "у россиян нет тысяч таких самолетов".

"По разным оценкам, россияне имели до 100 Су-34, а теперь их уже меньше. Они теряют эти самолеты на фронте и аэродромах. Это хорошие показатели и новости для нашей страны. Поскольку россияне будут иметь меньше средств для атак по всей линии фронта", - добавил Геннадий Хазан.

Как сообщалось, 27 июня в СБУ сообщили, что на аэродроме в России поражены четыре самолета СУ-34. Два судна полностью уничтожены. По русским истребителям ударили дальнобойные дроны.

Напомним, 1 июня во время операции "Паутина" украинские БпЛА поразили цели на аэродромах РФ "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново". В результате ударов дронами был поражен 41 самолет, среди которых — А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160. По информации разведки Эстонии, бомбардировщики РФ Ту-95 на период атаки были готовы к ракетных ударов по Украине

Реклама

Дата публикации 09:41, 11.06.25 Количество просмотров 60 СБУ показала новое видео о спецоперации «Паутина»