ВСУ снова уничтожили все три вражеских дрона-камикадзе, атаковавших Одесскую область

Военнослужащие всех Сил обороны Украины ищут эффективные методы противодействия баражирующим боеприпасам и приобретают все больше опыта в уничтожении дронов-камикадзе.

ВСУ утром 27 сентября уничтожили все три иранских беспилотника, атаковавших Одесскую область.

Об этом сообщило Командование Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

"27 сентября, около 8 часов утра, противовоздушной обороной Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены три из трех беспилотников-камикадзе "Shahed-136", атаковавших Одесскую область", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что российская армия в ночь на 27 сентября снова атаковала Одесскую область тремя дронами-камикадзе. 26 сентября Россия также атаковала Одесскую область дронами-камикадзе. Один дрон был уничтожен силами противовоздушной обороны. Два — попали в объект военной инфраструктуры.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 216-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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