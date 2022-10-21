ВСУ сохраняют инициативу: Зеленский – об успехах контрнаступления на юге и востоке

Также Зеленский отметил четыре бригады, которые крепко защищают Украину от оккупантов.

Украинский президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ успешно проводят деоккупацию юга и востока от врагов и сохраняют инициативу на поле боя.

Об этом глава государств рассказал в традиционном видеообращении 21 октября.

"Сегодня в течение дня воздушная тревога объявлялась в большинстве регионов Украины. Есть новые ущерб беспилотникам и вражеской авиации. На востоке и юге Украины продолжаются активные боевые действия. Наши Вооруженные Силы сохраняют инициативу", — сказал политик.

Кроме того, Зеленский отметил четыре бригады, которые крепко защищают Украину от оккупантов. Это:

бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, воины 60-й отдельной пехотной бригады, бойцы 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, воины 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского.

"Я хочу сегодня отметить бойцов 25-й отдельной воздушно-десантной бригады за умелые и продуманные действия при уничтожении врага на Восточном направлении. Спасибо и воинам 60-й отдельной пехотной бригады, чьи подразделения демонстрируют хорошие результаты в Херсонской области. Только с начала октября бойцы Шист "затрофеил" более 30 единиц российской бронетехники, тысяча снарядов для танков и три орудия "Гиацинт" Все это оружие обязательно поможет освобождению нашей земли.

Благодарю также бойцов 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка. На этой неделе ребята показали отличные результаты по уничтожению вражеской техники и боезапаса. Также благодарю воинов 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского за устойчивость в обороне занятых рубежей", — искренне поблагодарил украинский президент.

Ситуация в Херсонской области: последние новости

Известно, что на 21 октября ВСУ удалось освободить от врага 88 населенных пунктов Херсонской области. По сравнению с 4 октября было деоккупировано 50 деревень и поселков. Об этом сообщили в офисе президента.

В ОК "Юг" замети, что российские военные в районе оккупированного Херсона под давлением ВСУ пытаются перебазироваться с правого на левый берег Днепра. Впрочем, оккупанты не прекращают сеять пропаганду и обвинять Украину в том, что сделали сами.

Чтобы прикрыть будущее отступление, российские войска заминировали и могут взорвать Каховскую ГЭС, сообщил украинский президент Владимир Зеленский. Из-за техногенной катастрофы, которая может произойти при подрыве дамбы, Киев требует немедленно направить на Каховскую ГЭС международную миссию наблюдателей.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.