ВСУ сократили армию РФ еще на 470 оккупантов — данные Генштаба

Также за сутки украинскими военными были уничтожены 14 БПЛА.

По состоянию на 9 апреля общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составляют около 178 150 тыс. солдат. Данные уточняются.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 2022-го до 9.04 2023-го ориентировочно составили:

личного состава – около 178 150 (+470) человек ликвидировано;

танков – 3636 (+0) ед;

боевых бронированных машин – 7024 (+4) ед;

артиллерийских систем – 2740 (+13) ед;

РСЗО – 533 (+0) ед;

средства ПВО – 282 (+0) ед;

самолетов – 307 (+0) ед;

вертолетов – 292 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2312 (+14);

крылатые ракеты – 911 (+0);

корабли/катера – 18 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 5602 (+3) ед;

специальная техника – 309 (+5).

Напомним, оккупанты не прекращают наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За минувшие сутки было отбито более 50 атак по указанным направлениям.

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