ВСУ сократили армию РФ еще на 470 оккупантов — данные Генштаба

Также за сутки украинскими военными были уничтожены 14 БПЛА.
По состоянию на 9 апреля общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составляют около 178 150 тыс. солдат. Данные уточняются.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02 2022-го до 9.04 2023-го ориентировочно составили:
- личного состава – около 178 150 (+470) человек ликвидировано;
- танков – 3636 (+0) ед;
- боевых бронированных машин – 7024 (+4) ед;
- артиллерийских систем – 2740 (+13) ед;
- РСЗО – 533 (+0) ед;
- средства ПВО – 282 (+0) ед;
- самолетов – 307 (+0) ед;
- вертолетов – 292 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2312 (+14);
- крылатые ракеты – 911 (+0);
- корабли/катера – 18 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 5602 (+3) ед;
- специальная техника – 309 (+5).
Напомним, оккупанты не прекращают наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За минувшие сутки было отбито более 50 атак по указанным направлениям.
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