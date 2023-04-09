Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

ВСУ сократили армию РФ еще на 470 оккупантов — данные Генштаба

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
880
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
ВСУ сократили армию РФ еще на 470 оккупантов — данные Генштаба

Также за сутки украинскими военными были уничтожены 14 БПЛА.

По состоянию на 9 апреля общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составляют около 178 150 тыс. солдат. Данные уточняются.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 2022-го до 9.04 2023-го ориентировочно составили:

  • личного состава – около 178 150 (+470) человек ликвидировано;
  • танков – 3636 (+0) ед;
  • боевых бронированных машин – 7024 (+4) ед;
  • артиллерийских систем – 2740 (+13) ед;
  • РСЗО – 533 (+0) ед;
  • средства ПВО – 282 (+0) ед;
  • самолетов – 307 (+0) ед;
  • вертолетов – 292 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2312 (+14);
  • крылатые ракеты – 911 (+0);
  • корабли/катера – 18 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5602 (+3) ед;
  • специальная техника – 309 (+5).

Напомним, оккупанты не прекращают наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За минувшие сутки было отбито более 50 атак по указанным направлениям.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
880
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация