ВСУ сократили российскую армию еще на 1690 человек: подробности от Генштаба

Общие боевые потери противника по состоянию на утро 26 октября ориентировочно составили около 687,6 тысяч солдат. За минувшие сутки было ликвидировано еще 1690 оккупантов.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.10.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 687 600 (+1690) человек

танков ‒ 9109 (+12)

боевых бронированных машин ‒ 18332 (+45)

артиллерийских систем – 19782 (+29)

РСЗО – 1240 (+2)

средства ПВО – 984 (+2)

самолетов – 369

вертолетов – 329

БПЛА оперативно-тактического уровня – 17726 (+56)

крылатые ракеты ‒ 2625

корабли /катера ‒ 28

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 27460 (+95)

специальная техника ‒ 3541 (+6)

Напомним, силы обороны Украины поразили ЗРК "Бук-М3" и уничтожили РПН 9С36 ЗРК "Бук-М2" российских оккупантов.

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