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ВСУ сократили российскую армию еще на 1690 человек: подробности от Генштаба

ВСУ сократили российскую армию еще на 1690 человек: подробности от Генштаба

Оккупантов стало меньше на нашей земле / Фото: Associated Press

Оккупанты терпят потери на поле боя.

Общие боевые потери противника по состоянию на утро 26 октября ориентировочно составили около 687,6 тысяч солдат. За минувшие сутки было ликвидировано еще 1690 оккупантов.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.10.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 687 600 (+1690) человек
  • танков ‒ 9109 (+12)
  • боевых бронированных машин ‒ 18332 (+45)
  • артиллерийских систем – 19782 (+29)
  • РСЗО – 1240 (+2)
  • средства ПВО – 984 (+2)
  • самолетов – 369
  • вертолетов – 329
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 17726 (+56)
  • крылатые ракеты ‒ 2625
  • корабли /катера ‒ 28
  • подводные лодки — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн – 27460 (+95)
  • специальная техника ‒ 3541 (+6)

Напомним, силы обороны Украины поразили ЗРК "Бук-М3" и уничтожили РПН 9С36 ЗРК "Бук-М2" российских оккупантов.

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