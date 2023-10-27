ВСУ "сократили" российскую армию еще на 560 бойцов: Генштаб назвал потери

Что касается оружия и техники, то самые большие потери за сутки враг понес в боевых бронированных машинах и артиллерийских системах.

Потери российских войск в войне против Украины на 27 октября составляют уже около 297 680 бойцов убитыми и ранеными.

Об этом Генштаб ВСУ сообщил в утренней сводке.

За сутки на фронте Силы обороны Украины ликвидировали еще 560 российских оккупантов.

Потери врага на 27 октября

личный состав – около 297 680 (+560) человек,

танки ‒ 5145 (+4),

боевые бронированные машины ‒ 9726 (+11),

артиллерийские системы – 7162 (+7),

РСЗО – 834 (+0),

средства ПВО – 556 (+0),

самолеты – 320 (+0),

вертолеты – 324 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5390 (+1),

крылатые ракеты ‒ 1538 (+0),

корабли/катера ‒ 20 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильная техника и автоцистерны – 9513 (+6),

специальная техника – 1011 (+1).

Потери россиян на 27 октября 2023 года / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Заметим, с начала наступления оккупантов на Авдеевку их потери превысили 5 тыс. человек убитыми и ранеными. Кроме того, ВСУ уничтожили около 400 единиц вражеской техники.

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