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ВСУ "сократили" российскую армию еще на 560 бойцов: Генштаб назвал потери

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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ВСУ "сократили" российскую армию еще на 560 бойцов: Генштаб назвал потери

ВСУ на фронте / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Что касается оружия и техники, то самые большие потери за сутки враг понес в боевых бронированных машинах и артиллерийских системах.

Потери российских войск в войне против Украины на 27 октября составляют уже около 297 680 бойцов убитыми и ранеными.

Об этом Генштаб ВСУ сообщил в утренней сводке.

За сутки на фронте Силы обороны Украины ликвидировали еще 560 российских оккупантов.

Потери врага на 27 октября

  • личный состав – около 297 680 (+560) человек,
  • танки ‒ 5145 (+4),
  • боевые бронированные машины ‒ 9726 (+11),
  • артиллерийские системы – 7162 (+7),
  • РСЗО – 834 (+0),
  • средства ПВО – 556 (+0),
  • самолеты – 320 (+0),
  • вертолеты – 324 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5390 (+1),
  • крылатые ракеты ‒ 1538 (+0),
  • корабли/катера ‒ 20 (+0),
  • подводные лодки – 1 (+0),
  • автомобильная техника и автоцистерны – 9513 (+6),
  • специальная техника – 1011 (+1).
Потери россиян на 27 октября 2023 года / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook
Потери россиян на 27 октября 2023 года / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Заметим, с начала наступления оккупантов на Авдеевку их потери превысили 5 тыс. человек убитыми и ранеными. Кроме того, ВСУ уничтожили около 400 единиц вражеской техники.

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Дата публикации
Просмотры
3013
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