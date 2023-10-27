ВСУ "сократили" российскую армию еще на 560 бойцов: Генштаб назвал потери

Что касается оружия и техники, то самые большие потери за сутки враг понес в боевых бронированных машинах и артиллерийских системах.
Потери российских войск в войне против Украины на 27 октября составляют уже около 297 680 бойцов убитыми и ранеными.
Об этом Генштаб ВСУ сообщил в утренней сводке.
За сутки на фронте Силы обороны Украины ликвидировали еще 560 российских оккупантов.
Потери врага на 27 октября
- личный состав – около 297 680 (+560) человек,
- танки ‒ 5145 (+4),
- боевые бронированные машины ‒ 9726 (+11),
- артиллерийские системы – 7162 (+7),
- РСЗО – 834 (+0),
- средства ПВО – 556 (+0),
- самолеты – 320 (+0),
- вертолеты – 324 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5390 (+1),
- крылатые ракеты ‒ 1538 (+0),
- корабли/катера ‒ 20 (+0),
- подводные лодки – 1 (+0),
- автомобильная техника и автоцистерны – 9513 (+6),
- специальная техника – 1011 (+1).
Заметим, с начала наступления оккупантов на Авдеевку их потери превысили 5 тыс. человек убитыми и ранеными. Кроме того, ВСУ уничтожили около 400 единиц вражеской техники.
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