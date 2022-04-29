ВСУ сопротивляются, а Украина не планирует атаковать непризнанное Приднестровье: Маляр о ситуации на фронте

Украинские защитники продолжают защищать Донецкую и Луганскую области, где продолжаются активные боевые действия.

Россия же пытается спровоцировать жителей непризнанного Приднестровья к агрессии против Украины, однако ВСУ никогда не собирались атаковать чужие территории.

Об этом 29 апреля во время телемарафона сказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"У нас продолжаются бои. Преимущественно это — восток и юг Украины. Но по новостям вы видите, что ракетные удары наносятся фактически по территории всего государства. А если говорить о Востоке и Юге, то ситуация очень динамично меняется. Несмотря на то, что враг активизировался. Часть населенных пунктов возвращается под контроль ВСУ, в частности, говорим о Слобожанском направлении, о Харьковской области. Если говорить о Донецкой и Луганской областях, то цели врага – выйти на географические границы этих областей и продвигаться дальше", — подчеркнула Маляр.

Заместитель министра обороны призвала украинцев не распространять российскую пропаганду по поводу того, что Украина якобы планирует вторгаться на чужие территории, поскольку это недопустимо.

"У нас уже сейчас более-менее понятна картина по Приднестровскому региону Молдовы. Россия там продолжает провокационные действия. Они развернули там информационную кампанию, направленную на введение в заблуждение местных жителей о том, что якобы Украина собирается совершать определенные провокации, обстреливать эту территорию. Хочу обратиться ко всем украинцам, чтобы они такие идеи не поддерживали публично, потому что у нас появляются сейчас в горячих головах идеи о том, что можно предпринять и какие военные действия провести на территории другого государства. Украина исключительно ведет оборону своей собственной территории", – пояснила Анна Маляр.

Напомним, в непризнанном Приднестровье прокремлевские средства массовой информации распространяют информацию о якобы угрозе населению региона со стороны Украины.

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