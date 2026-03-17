Силы обороны Украины за короткий период освободили более 400 кв. км территорий, продвигаясь на Александровском и Гуляйпольском направлениях. Тактические успехи ВСУ уже перерезали ключевые логистические пути российских войск и заставляют врага выводить подразделения из резерва.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Продвижение ВСУ на Днепропетровщине разрушает планы врага на Запорожье

Продвижение украинских войск в Днепропетровской области, которое продолжается, вероятно, сдерживает российские наступательные действия на Александровском направлении и в ближайшее время может поставить под угрозу их наступление в районе Гуляйполя. По имеющейся информации, с конца января 2026 года до примерно 10 марта украинские силы освободили более 400 кв. км на Александровском и Гуляйпольском направлениях в рамках двух отдельных операций.

Тактические успехи ВСУ на фронте

Украинский военный аналитик Константин Машовец 16 марта сообщил, что в течение последней недели (ориентировочно с 9 марта) украинские подразделения достигли новых тактических успехов. В частности, они:

зашли в Сичневе;

продвинулись к восточным окраинам Воскресенской;

двигались в направлении Новоивановки;

закрепились в юго-восточной части Новониколаевки;

установили контроль над Рыбным.

По оценке Машовца, подразделения российской 39-й мотострелковой бригады, действующие к востоку от реки Волчья, могут быть вынуждены отступить к рубежу Воскресенка — Малиевка для стабилизации обороны.

Также сообщается, что украинские силы приблизились примерно на 2 км к трассе Гуляйполе — Большая Новоселка с северной стороны, фактически усложнив ее использование для российского обеспечения.

Контратаки ВСУ в районе Гуляйполя

Параллельно украинские подразделения проводят контратаки на северо-запад от Гуляйполя. По имеющимся данным, они:

достигли восточных окраин Гиркого;

продвинулись к западным окраинам Староукраинки;

вошли в Святопетровку.

Хотя эти действия пока не создали критической угрозы тыловым позициям российских войск в районе Гуляйполя, они существенно замедлили темпы их наступления — до менее чем 1,2 — 1,5 км в неделю.

Переброска российских войск

Активные действия ВСУ заставляют российское командование перераспределять ресурсы, в частности:

подразделения 40-й и 55-й бригад морской пехоты были переброшены из района Доброполья на Гуляйпольское направление;

для усиления обороны на Александровском направлении могут привлекаться 69-я отдельная бригада прикрытия и 38-я мотострелковая бригада;

зафиксировано применение дронов 656-го мотострелкового полка, что свидетельствует об использовании глубоких резервов, которые не привлекались с августа 2025 года.

По оценкам аналитиков, дальнейшее давление и контратаки украинских сил в Днепропетровской области могут поставить российское командование перед сложным выбором: удерживать уже занятые позиции или направлять ресурсы на новые наступательные действия. Это, в свою очередь, способно сорвать планы российского весенне-летнего наступления в 2026 году.

Напомним, 16 марта президент Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны Украины сорвали масштабное мартовское наступление РФ. Несмотря на давление оккупантов, реальный объем боев оказался меньше планов Кремля благодаря стойкости защитников, которая также укрепляет международные позиции Украины. Президент отметил успехи в Донецкой, Харьковской, Сумской областях и на Запорожском направлении, где враг получает жесткий отпор, а главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подтвердил эффективное уничтожение сил противника.