ВСУ сорвали наступление россиян на нескольких направлениях: где враг понес наибольшие потери

ВСУ сорвали наступление россиян / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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Украинские защитники продолжают сдерживать наступление россиян на разных участках фронта. В последние дни Силам обороны удалось сорвать ряд вражеских штурмов, отразить атаки и не допустить продвижения противника на нескольких направлениях.

Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW) и Генштабе.

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ВСУ сорвали наступление россиян на нескольких направлениях: подробности

Украинским военным удалось помешать реализации ряда наступательных замыслов россиян за последние несколько дней. Попытки российских оккупантов прорвать оборону натолкнулись на сопротивление ВСУ. Об этом свидетельствуют данные Института изучения войны (ISW).

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В частности, в течение 3 и 4 ноября российские подразделения не оставляли попыток давить на севере Сумской области, но контрудары Сил обороны к северо-востоку от Сум свели эти планы на нет. Особенно активны были россияне 4 ноября на Миропольском направлении.

Между тем, на Лиманском направлении даже сами россияне опровергли распространенные ранее мифы о полном захвате Заречного. На самом же деле этот населенный пункт до сих пор остается спорной «серой зоной», где оккупанты тщетно пытаются закрепиться.

Аналогичная ситуация сложилась и восточнее Славянска и Краматорска. Несмотря на активные атаки, враг не смог улучшить свое тактическое положение. ВСУ встретили их ударами как на южном берегу Северского Донца, так и к юго-востоку от Славянска.

Самая высокая концентрация вражеских усилий зафиксирована на Константиновско-Дружковском направлении. По официальной информации Генерального штаба ВСУ, в течение 3–4 ноября на этом участке оккупанты провели рекордные 24 штурма, что стало абсолютным максимумом интенсивности атак по всему фронту.

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На Добропольском направлении произошло уменьшение давления врага. Благодаря эффективным контратакам Сил обороны штурмы россиян завершались неудачно.

Не увенчались успехом и попытки врага продвинуться на юге: на Гуляйпольском направлении и в западном секторе Запорожской области захватчики потерпели неудачу при попытках штурма 3–4 ноября. ВСУ контратаковали к югу от Орехова.

Что говорят в Генштабе о ситуации на фронте

По информации Генерального штаба ВСУ, за прошлые сутки на фронте произошло 184 боевых столкновения. Россияне потеряли еще 2380 человек личного состава.

Россияне продолжают атаковать гражданскую инфраструктуру и сбрасывать на нее управляемые авиабомбы. Только за сутки враг атаковал ими 89 раз и сбросил 289 управляемых авиабомб. Кроме этого, враг выпустил 7045 дронов-камикадзе и произвел 2449 обстрелов.

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Под артиллерийскими и авиационными ударами оказались общины Черниговской и Сумской областей.

Россияне атакуют по всем направлениям фронта, кроме Купянского, Александровского, Ореховского, Приднепровского и Краматорского.

На Южно-Слобожанском направлении ВСУ удалось остановить шесть попыток наступления в районах Терновой, Старицы, Рыбалкиного и Амбарного. На Лиманском направлении также отбиты шесть атак.

На Славянском направлении россияне совершили две неудачные попытки продвижения. Особенно активным остается направление Константиновки, где россияне за сутки 10 раз попытались пойти на штурм в районах Константиновки и Дружковки.

Особая активность врага на Покровском направлении: подразделения ВСУ остановили 17 атак. Наступление проходило вблизи Сергеевки, Молодецкого и Новопавловки, а также в направлениях Торецкого, Вольного, Нового Донбасса, Черниговки и Доброполья.

На Гуляйпольском направлении отбиты девять вражеских атак неподалеку от Злагоды, Терноватого, Долинки, Горького и Егоровки.

Война в Украине — какая ситуация на фронте:

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на фронте остается сложной, но находится под контролем Сил обороны. Несмотря на численное преимущество противника и активное использование им беспилотников на отдельных направлениях, украинские военные сдерживают наступление благодаря технологическим решениям.

Неподготовленное увеличение состава российских войск для наступательных действий привело к значительным потерям армии РФ, которые в октябре достигли рекордных 54 тысяч человек.

Не добившись желаемого результата на поле боя, Россия усилила удары по гражданскому населению, энергетической и железнодорожной инфраструктуре. В связи с этим Зеленский отметил настоятельную потребность усиления ПВО для защиты гражданских граждан и критических объектов.

Кроме всего, в течение суток 1 ноября российская армия понесла наибольшие суточные потери с начала полномасштабного вторжения — 2 500 военных. По данным Генштаба ВСУ, этим был переплюнут предварительный рекорд от 21 октября 2026 года в 2 250 утраченных российских военных.

Общие потери россиян среди личного состава РФ достигли около 1 592 770 человек.

По данным издания The Economist, общие потери армии РФ убитыми и ранеными оцениваются от 1,4 до 2,1 млн человек. Со своей стороны, российская служба BBC и «Медиазона» на основе открытых источников поименно подтвердили гибель по меньшей мере 276 113 военных, заметив, что реальные цифры значительно выше.

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