ВСУ сорвали очередную дату псевдореферендума оккупантов, однако они и дальше подкупают и обманывают местных

Оккупанты отказались от проведения так называемых референдумов в Запорожье, Харьковской и Херсонской областях, которые должны были провести уже завтра, 11 сентября.

Фейковые референдумы на украинских территориях должны были создать картинку для кремлевского телевидения о якобы стремлении украинцев присоединиться к «русскому миру». Планы оккупантов перечеркнула украинская армия, которая отвоевывает все большую территорию. А еще – местные, которые, несмотря на оккупацию, остаются верны своему государству, говорится в ТСН.

Российские флаги, военная техника и оккупанты, контролирующие каждый шаг местных – на Запорожье закрепить свою власть россияне пытаются по крымскому сценарию. Анонсировали референдум, где украинцы якобы должны были проголосовать за «воссоединение» с РФ.

Алексей Николаенко, которому удалось выехать из оккупированного Мелитополя, рассказывает, что там оккупанты пытаются подкупить людей. Ходят по квартирам, мол проводят опрос. И раздают анкеты на получение материальной помощи. Некоторым из соседей мужчины ее даже выплатили. «Спрашивали, пойдут ли они на референдум, за кого они будут голосовать? Конечно, они отвечали. Понять можно. Да, говорили, будем за Россию», — рассказывает мужчина.

Если скажешь иначе, то заберут "на подвал". Устрашение и подкуп — используют рашисты для своей цели. Кому-то в Запорожье раздают разграбленные продукты и уголь, а некоторым – только обещают. «Одно время говорили: мы предоставим помощь, конвектора, электропечи предоставим, уголь, дрова. Вы, пожалуйста, подготовьте списки с паспортными данными, со всей информацией личной. И мы вам все это предоставим. Списки были составлены, но обещанную помощь никто не получил», — говорят переселенцы.

«Мы в январе закупили на все школы уголь, паллеты. У нас все было заготовлено на новый отопительный сезон. Теперь они, ясно, что этот уголь раздают людям. Сейчас идет разговор о том, что вас покинули, а «мы вам привезем» и уже видео есть, где они в районном доме культуры разложили где-то 300-400 пакетов гуманитарки, которую, видимо, планируют выдавать во время так называемого референдума», — рассказывает городской глава Пологов Юрий Коноваленко.

Сроки проведения так называемых референдумов на Харьковщине, Запорожье и Херсонской области рашисты постоянно суют. Сначала планировали на август, но не получилось, перенесли на 11 сентября: оборудовали избирательные участки, куда даже сейфы уже завезли. Но теперь, когда ВСУ стремительно отвоевывают украинские территории, голосование снова отменили.

Но отказались ли решить от планов голосования окончательно? Нет – считают главы оккупированных городов и районов. Даже если голосовать придут несколько десятков человек, то так называемый референдум орки признают состоявшимся. «Это не референдум, это принуждение под оружием. Принуждение людей для того, чтобы пропагандистские ТВ и СМИ в РФ на весь мир показали, что смотрите, как люди голосуют, они ждали…», – говорит глава родов РГА Артур Крупский.

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«Мы понимаем, что они сделают все, чтобы показать проголосовавшую картинку 110%. А мы с другой стороны сделаем картинку, как это на самом деле», — добавляет городской голова Мелитополя Иван Федоров.

Юристы говорят, ответственность будут нести все, кто будет помогать рашистам в проведении фейкового референдума. «Принятие участия в организации – это, безусловно, состав уголовного правонарушения, наказание за него предусмотрено до 15 лет лишения свободы. Но при определенных условиях – даже просто прийти и проголосовать, если тебя не заставляют, а ты добровольно принимаешь участие, то есть признаешь оккупационную власть, это тоже может быть признаком преступления», – объясняет Денис Штабовенко.

Следующая дата для голосования на оккупированных землях, которую объявили россияне – 4 ноября. Эта попытка номер три, учитывая наступление ВСУ, выглядит очень призрачной.

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