ВСУ сорвали первые попытки захватить Мариуполь: это привело к значительным потерям армии РФ — британская разведка

Россия испытывает значительные проблемы с ресурсами для войны в Украине.

Несмотря на то, что российские силы окружали Мариуполь больше десяти недель, стойкое сопротивление украинской армии задержало возможность России получить полный контроль над городом.

Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.

Это сорвало ранние попытки РФ захватить ключевой город и привело к человеческим потерям среди российских войск.

"Пытаясь преодолеть украинское сопротивление, Россия широко использовала вспомогательные силы, в частности несколько тысяч чеченских боевиков, сосредоточенных преимущественно на мариупольском и луганском направлениях", — говорится в сообщении.

В Минобороне отметили, что эти силы состоят как из отдельных добровольцев, так и из подразделений национальной гвардии, обычно занимающихся поддержкой власти председателя Чеченской Республики Рамазана Кадырова.

"Кадиров, вероятно, держит этот контингент под личным контролем, а его двоюродный брат Адам Делимханов, вероятно, действовал как чеченский полевой командир в Мариуполе. Применение в боях таких разрозненных сил свидетельствует, что Россия испытывает значительные проблемы с ресурсами для войны в Украине, и, скорее всего, усугубляет проблемы неупорядоченности командования, которые и дальше продолжают усложнять действия РФ", — говорится в сообщении.

Последняя защита Intelligence update on situation in Ukraine — 18 May 2022



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#StandWithUkraine pic.twitter.com/EDgWj6lYbl — Ministry of Defence (@DefenceHQ) 18 мая 2022

Напомним, в Минобороны прокомментировали эвакуацию украинских защитников из Мариуполя.

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