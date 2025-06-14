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ВСУ сорвали планы россиян на Сумщине: Зеленский объяснил, что стало решающим
Наступление врага на Сумщине захлебнулось из-за ударов по Курской области.
Враг пытался активно продвигаться на Сумском направлении, сделав это направление приоритетным вместе с Покровским. Однако украинские военные нанесли удар в районе Теткино, что в Курской области РФ, из-за чего противник вынужден был перебрасывать туда силы.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами.
«Украинские вооруженные силы нанесли удар в Курской области в направлении Теткино. Сейчас русские перебросили туда силы, чтобы там не было нашего продвижения. Они действительно там держат нас, но и не могут оттуда отойти. Поэтому я считаю, что разделение их группировки на куски не дало им возможности продвигаться глубже на Сумском направлении», — заявил президент.
Президент добавил, что на Покровском направлении также нет существенных изменений — позиции ВСУ удерживаются. По его словам, бои идут вблизи Андреевки и Кондратовки, где российские подразделения несут потери.
«Поэтому бои и идут на этом расстоянии, где Андреевка, Кондратовка. В каждом из этих пунктов вы можете найти до роты „русских“ военных, которые там были. То есть их уничтожали наши войска. То есть это правильная история, чтобы их накопление было уменьшено», — добавил глава государства.
Ситуация в Сумской области
Напомним, военный эксперт Иван Ступак заявлял, что Россия контролирует почти 250 квадратных километров территории Сумской области.
В то же время народный депутат Александр Федиенко отметил, что продвижение российских войск на Сумском направлении не связано со слабостью украинских фортификаций.
По словам бывшего спикера Генштаба ВСУ Владислава Селезнева, в течение последних нескольких дней продвижение врага на Сумщине фактически остановилось.