ВСУ сорвали планы россиян на Сумщине: Зеленский объяснил, что стало решающим

Президент Украины Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

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Враг пытался активно продвигаться на Сумском направлении, сделав это направление приоритетным вместе с Покровским. Однако украинские военные нанесли удар в районе Теткино, что в Курской области РФ, из-за чего противник вынужден был перебрасывать туда силы.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами.

«Украинские вооруженные силы нанесли удар в Курской области в направлении Теткино. Сейчас русские перебросили туда силы, чтобы там не было нашего продвижения. Они действительно там держат нас, но и не могут оттуда отойти. Поэтому я считаю, что разделение их группировки на куски не дало им возможности продвигаться глубже на Сумском направлении», — заявил президент.

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Президент добавил, что на Покровском направлении также нет существенных изменений — позиции ВСУ удерживаются. По его словам, бои идут вблизи Андреевки и Кондратовки, где российские подразделения несут потери.

«Поэтому бои и идут на этом расстоянии, где Андреевка, Кондратовка. В каждом из этих пунктов вы можете найти до роты „русских“ военных, которые там были. То есть их уничтожали наши войска. То есть это правильная история, чтобы их накопление было уменьшено», — добавил глава государства.

Ситуация в Сумской области

Напомним, военный эксперт Иван Ступак заявлял, что Россия контролирует почти 250 квадратных километров территории Сумской области.

В то же время народный депутат Александр Федиенко отметил, что продвижение российских войск на Сумском направлении не связано со слабостью украинских фортификаций.

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По словам бывшего спикера Генштаба ВСУ Владислава Селезнева, в течение последних нескольких дней продвижение врага на Сумщине фактически остановилось.