ВСУ сорвали планы врага на фронте: эксперт рассказал детали

Война в Украине / © Associated Press

Реклама

Армия РФ пытается минимизировать успехи Сил обороны Украины на Гуляйпольском направлении и вернуть утраченные позиции после контрнаступательных действий ВСУ.

Об этом в эфире телеканала Freedom заявил военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев.

Он напомнил, что украинские военные деоккупировали около 400 квадратных километров территории на стыке Запорожской и Днепропетровской областей.

Реклама

«Фактически этим были сведены на нет планы Российской Федерации по обострению ситуации как в Днепропетровской, так и в Запорожской областях. Речь шла об использовании этого направления как элемента военного давления на политическое руководство Украины», — отметил эксперт.

По его словам, сейчас захватчики пытаются вернуть утраченные позиции, однако инициативу на направлении продолжают удерживать украинские силы.

«Там есть серьезные тактические успехи наших защитников, и это не локальные эпизоды, а системная работа», — подчеркнул Снегирев.

Аналитик также сообщил, что в Москве рассчитывали использовать оккупированные районы Днепропетровской части Запорожской, Сумской и Харьковской областей в качестве инструмента для возможного «обмена» территориями. Однако, по его словам, эти планы были фактически сорваны.

Реклама

«Генеральный штаб сохраняет информационную гигиену, однако уже детализированы успехи сил обороны. Речь идет о восьми населенных пунктах на территории Днепропетровской и Запорожской областей, которые были деоккупированы в результате успешных действий украинской армии. Кроме того, на Купянском направлении уволен населенный пункт Загрызово. Были результативные действия на Константиновском направлении — в районе Временного Яра и непосредственно в Константиновке, где удалось существенно улучшить тактическое положение», — рассказал он.

По словам Снегирева, успешные действия украинские военные демонстрируют и в Покровском направлении. Тактика активной обороны, как он отметил, применяется по всей линии фронта.

Ранее сообщалось, что, несмотря на концентрацию огромных сил, зимнее наступление не принесло российским оккупантам желаемых результатов на поле боя.

Мы ранее информировали, что подразделения Сил обороны Украины нанесли серию успешных ударов по объектам военно-экономического потенциала российского агрессора.