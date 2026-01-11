ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
168
Время на прочтение
1 мин

ВСУ сорвали попытку РФ создать плацдарм на Сумщине

Хотинь в Сумской области остается под контролем Вооруженных Сил Украины, но враг не оставляет попыток прорваться.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Россияне врут об успехе на Сумщине

Россияне врут об успехе на Сумщине / © Associated Press

Российские оккупационные войска активизировали усилия на Северо-Слобожанском направлении, пытаясь закрепиться в районе населенного пункта Хотинь.

По данным 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск, противник рассматривает этот участок как стратегический плацдарм для дальнейшего продвижения в сторону Сум.

В зоне ответственности 78-й отдельной десантно-штурмовой бригады зафиксировано изменение тактики врага: вместо лобовых атак пехота РФ пытается обходить украинские позиции через фланги, сопровождая это массированным применением беспилотных систем для разведки и корректировки огня.

Успешная работа украинских операторов БпЛА и артиллерии заставляет врага нести потери и постоянно менять районы сосредоточения

Напомним, 21 декабря стало известно, что Силы обороны Украины отошли с нескольких позиций в районе Грабовского Сумской области, откуда россияне вывезли более 50 гражданских людей.

23 декабря руководитель отдела коммуникаций Группировка объединенных сил в составе Вооруженных сил Украины Виктор Трегубов сообщил, что на территорию пограничного села Грабовское, которое 20-21 декабря стало целью вражеской атаки, зашли около 100 российских военных. Они пытались продвинуться в сторону Рясного.

В настоящее время в Грабовском, где произошел прорыв границы, армия РФ не пытается выйти за пределы этого населенного пункта, а также продвинуться вглубь территории.

Дата публикации
Количество просмотров
168
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie