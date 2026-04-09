ВСУ сорвали российское наступление: Сырский раскрыл детали успеха

Силы обороны Украины удерживают стратегическую инициативу и не позволяют российским войскам возобновить широкомасштабное наступление.

Об этом сообщил главком Александр Сырский.

«В среднем в сутки подразделения беспилотных сил уже выполняют более 11 тысяч боевых задач. Отдельно хотел бы выделить рост эффективности наших средств Middle Strike. Около 350 ударов на оперативную глубину (30-120 км). Поражены 143 объекта логистики и составы противника, 52 пункта управления российской армии, 20 объектов нефтяной и энергетической отрасли врага и многое другое», — отметил он.

В то же время и противник не стоит на месте.

«Согласно данным нашей разведки, по состоянию на начало апреля оккупанты расширили численность своих войск беспилотных систем (БПС) до 101 тысяч военнослужащих, а к концу 2026 года планируют довести до 165,5 тысяч. Поэтому мы не имеем права останавливаться в этом решающем противостоянии», — добавил он.

На юге самым активным направлением остается Гуляйпольское. Помимо штурмовых действий, россияне применяют там тактику инфильтрации.

Враг пытается взять под контроль населенный пункт Железнодорожное, за которым расположен село Горкое, стремится захватить город Гуляйполе, вытеснить оттуда ВСУ и продвинуться в сторону Запорожья. Украинские силы эффективно отражают штурмы, уничтожая технику и живую силу, в том числе с помощью дронов и минирования.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия планировала начать полноценное наступление, но эти планы провалились.

Также сообщалось, что российские войска готовят личный состав и бронетехнику к наступлению на Славянском направлении в Донецкой области. По данным аналитиков, ВСУ имеют успехи и продвижение в Донецкой области.