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ВСУ сосредоточены на расстоянии до 20 километров от основного логистического центра оккупационных властей: названо направление

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ВСУ сосредоточены на расстоянии до 20 километров от основного логистического центра оккупационных властей: названо направление

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Российские оккупанты начали строить дополнительную линию обороны вблизи Херсона на расстоянии до пяти километров.

На востоке Украины ВСУ сосредоточены на расстоянии до 20 километров от основного логистического центра оккупационных властей.

Об этом в эфире единого телемарафона сообщил военный эксперт Дмитрий Снегирев.

“Есть устойчивый характер успешного продвижения ВСУ. Начиная с участка фронта в Херсонской области. Там оккупанты начали строить дополнительную линию обороны вблизи Херсона. В Луганской области ВСУ сосредоточены на расстоянии до 20 километров от основного логистического центра оккупационных властей в городе Сватово”, — подчеркнул Дмитрий Снегирев.

По его словам, украинские военные также успешно продвигаются в Харьковской области в направлении Купянска. Эксперт также добавил, что вблизи Бахмута ВСУ удалось стабилизировать ситуацию.

Напомним, что россияне перевозят военную технику паромной переправой через Керченский пролив.

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