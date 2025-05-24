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ВСУ совершили успешные контрнаступательные действия на важном направлении: подробности
Украинские военные свели на нет возможность оккупационного войска продвинуться в глубь Харьковской области.
В течение прошлой недели ВСУ совершили ряд контрнаступательных действий в районе населенного пункта Липцы и возле Купянска Харьковской области.
Об этом рассказал военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев в эфире FREEДOM.
"В районе Липцев Силы обороны провели ряд успешных контратак и было деоккупировано около 200 квадратных километров лесных насаждений. Это серьезные успехи, которые свели на нет возможность захвата Липцев и продвижение в глубь Харьковской области", - рассказал Снегирев.
Российские оккупанты сделали контратаки, чтобы вернуть утраченные позиции. В частности, под штурму захватчики применяли бронетехнику, "чего раньше не было".
"Это изменение тактики и стратегии действий штурмовых групп российских оккупантов, свидетельствующих о том, что используется тактика "по цене не постоим". Но и цена была высока. Более восьми единиц тяжелой бронетехники были уничтожены украинскими защитниками с использованием средств поражения и FPV-дронов", - рассказали в пресс-службе.
Кроме того, украинские военные имеют тактические успехи на Купянском направлении. В частности, захватчикам не удалось расширить свою зону присутствия в районе Двухлетнего.
Более того, по словам Снегирева, Силы обороны Украины удерживают ситуацию под контролем.
Напомним, аналитики Sky News сообщили о том, что РФ имеет "четырехмесячное окно" для прорыва на фронте . Издание со ссылкой на украинское военно сообщает, что российские войска собираются в северо-восточной части. Впрочем, в ВС РФ "ничего не удается".
Ранее руководитель штаба 13 бригады оперативного назначения "Хартия" Андрей Помагайбус заявлял о том, что армия РФ накапливает личный состав вблизи госграницы Харьковщины. По его словам, оккупанты могут готовиться к активным штурмовым действиям.
Кроме того, 20 мая россияне пытались прорваться через границу в Харьковской области - в районе населенного пункта Строевка.